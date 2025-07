Micheille Soifer a Bruno Agostini tras revelaciones en EVDV: “Lo estimaba mucho”

El último domingo 29 de julio, Bruno Agostini participó en El Valor de la Verdad (EVDV) donde habló de sus amoríos que tuvo con algunas chicas de la farándula peruana donde incluyó a Milett Figueroa, Melissa Loza y Micheille Soifer, quien le respondió.

Durante una entrevista con Ricardo Rondón, la exintegrante de Alma Bella aseguró que le guardaba un gran cariño al modelo español, sin embargo, si se lo cruza en algún lugar, no entablaría una charla con el exchico reality.

“Lo saludaría por educación, pero no entablaría conversación. No quiero que esto se agrande más. Yo lo estimaba mucho, y a su hermano Fabio lo quiero muchísimo. Pero con Bruno no converso hace tiempo”, declaró.

EL PASADO QUEDÓ ATRÁS

Micheille Soifer descartó que tomará algún tipo de acción legal contra Bruno Agostini y prefirió dejar todo lo pasado atrás. “Me parece incómodo revivir esto porque ya pasó. Hoy estoy en otra etapa de mi vida. Hay episodios que ya borré”.