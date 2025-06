VIRAL: ¿Por qué cancelaron The Tiny Chef Show? Nickelodeon deja sin pantalla al tierno personaje

El programa infantil “The Tiny Chef Show” fue cancelado tras tres temporadas en Nickelodeon, provocando la tristeza del personaje y de su comunidad de fans. El video de despedida del pequeño chef verde se convirtió en un fenómeno viral al mostrar su reacción entre lágrimas, mientras sus creadores piden apoyo para continuar con nuevas recetas fuera de la televisión.

The Tiny Chef Show llegó a su fin tras casi tres años al aire en Nickelodeon. El martes 24 de junio, un video publicado en redes mostró al pequeño chef verde con su gorro y mandil recibiendo la llamada de cancelación de su programa, a pesar de haber ganado dos premios Emmy. “¡Pero ganamos un Emmy!”, se le escucha decir con la voz quebrada. El video se convirtió en viral rápidamente, superando 3.1 millones de vistas en TikTok, 303 mil reproducciones en YouTube y miles de comentarios de fans que sintieron su dolor.

¿POR QUÉ CANCELARON THE TINY CHEF SHOW?

Nickelodeon no detalló las razones de la cancelación de The Tiny Chef Show, que desde 2022 se convirtió en uno de los programas favoritos de la audiencia infantil y de familias en redes sociales. Rachel Larsen, Ozlem “Ozi” Akturk y Adam Reid, creadores de la serie, agradecieron a Nickelodeon por la oportunidad de haber emitido el programa durante tres temporadas. “El Chef no quisiera que nadie culpe a sus amigos de allá, solo está profundamente triste porque no podrá seguir conduciendo un programa que adora”, escribieron en sus redes.

El show se destacó por su animación en stop motion y por las recetas que Tiny Chef preparaba con sus amigos: Olly, un robot simpático; Henry, un caracol despistado; y Ruby, una oruga leal. Cada episodio contaba con narradores invitados como RuPaul, Kristen Bell y Rebel Wilson, conquistando a la crítica y al público con su ternura y creatividad.

FENÓMENO VIRAL QUE BUSCA SEGUIR VIVO

Pese a la noticia, los creadores de Tiny Chef lanzaron un pedido de apoyo a su comunidad, invitando a los seguidores a “hacerle saber a Cheffy lo mucho que significa para ellos” y a sumarse a un financiamiento colectivo para mantener al personaje activo fuera de la televisión. “Sin el respaldo de una gran cadena, necesitamos financiamiento colectivo para seguir cocinando por aquí. ¡Sí, esto es real!”, indicaron.

El fenómeno viral de la despedida de Tiny Chef, que alcanzó más de 30 mil comentarios en redes sociales en dos días, refleja el cariño que el personaje ha construido. Los creadores reiteraron que no se trata de un adiós definitivo, sino de un llamado para mantener vivo a Tiny Chef y sus recetas mientras buscan nuevas plataformas para compartir su ternura con el mundo.