Carlos Zambrano pide un millón de dólares para sentarse en 'El valor de la verdad'

Carlos Zambrano sorprendió al hablar sobre una posible participación en "El valor de la verdad", aunque dejó claro que no le gusta exponer su vida privada. Sin embargo, no descartó completamente la idea. Lo que sí hizo fue ponerle precio a su presencia en el sillón rojo.

En una entrevista con el creador de contenido @jimmyshow, el defensa de Alianza Lima fue tajante. “Sinceramente, si me pagan un millón de dólares, sí”, dijo. Además, rechazó de plano una oferta menor: “Por 50 mil no me voy a sentar ni loco. Una vergüenza”.

Zambrano también se refirió a quienes han pasado por el programa conducido por Beto Ortiz. "Cada persona es independiente, pero yo no expondría mi vida privada", expresó. Sin embargo, aseguró que, en algunos casos, la necesidad económica lleva a tomar decisiones incómodas.

NO QUIERE EXPONER SUS VERDADES

El futbolista se mostró firme en su postura, aunque dejó una puerta entreabierta. Su comentario ha generado reacciones y debate en redes sociales. Por ahora, eso sí, el “Káiser” prefiere mantener sus verdades lejos de las cámaras y el sillón rojo.