My Chemical Romance por primera vez en Lima: todo sobre la preventa de entradas de este viernes

La espera terminó. La banda estadounidense My Chemical Romance anunció oficialmente su primer concierto en Perú como parte de su gira por Sudamérica. El esperado show se realizará el 25 de enero de 2026 en el Estadio Nacional de Lima, con The Hives como invitados especiales.

Esta será la segunda parada del tour en la región, luego de su presentación en Bogotá, y promete una noche cargada de nostalgia y emoción para miles de fanáticos que han seguido a la agrupación desde sus inicios. Himnos como Helena, Welcome to the Black Parade, Famous Last Words y I Don’t Love You formarán parte del repertorio.

Entradas: precios, zonas y venta

La preventa exclusiva para clientes BBVA comenzará el viernes 27 de junio a las 9:00 a.m. a través de la plataforma Ticketmaster.pe, con un 25% de descuento. La venta general se activará ese mismo día al mediodía.

El escenario contará con cinco zonas habilitadas. Estos son los precios oficiales anunciados:

Preventa BBVA:

Campo A: S/384

Campo B: S/250

Occidente: S/320

Oriente: S/300

Norte: S/160

Precio regular (tras la preventa):

Campo A: S/490.60

Campo B: S/319.30

Occidente: S/408.60

Oriente: S/383.30

Norte: S/204.30

Cómo comprar las entradas

1. Ingresa a Ticketmaster.pe.

2. Crea una cuenta o inicia sesión con tu correo y contraseña.

3. Confirma tu registro desde el correo electrónico.

4. Busca el evento: My Chemical Romance en Lima.

5. Espera en la cola virtual y accede cuando sea tu turno.

6. Selecciona la zona y asientos disponibles.

7. Completa la compra con los datos de tu tarjeta.

8. Verifica tu correo y descarga los tickets.

Recomendación: no compartas tus entradas para evitar fraudes o clonaciones.

El anuncio generó una gran ola de entusiasmo en redes sociales, donde los fans celebraron la llegada de la banda que marcó a toda una generación. Para muchos, será la oportunidad de ver en vivo —por primera vez en Perú— a una de las agrupaciones más influyentes del rock de los 2000.