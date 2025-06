La historia detrás de la canción del Mundial de Clubes 2025: del olvido al éxito

En cada partido del Mundial de Clubes 2025, organizado por la FIFA en Estados Unidos, hay un sonido que se repite y enciende las tribunas: “Freed From Desire”. Lo que pocos saben es que detrás de este fenómeno musical hay una historia de lucha. Su autora, Gala Rizzatto, vive desde hace años en condiciones precarias en Brooklyn, lejos de las regalías que muchos suponen le dejó su hit noventero.

UNA CANCIÓN NACIDA ENTRE LA FOTOGRAFÍA Y LA CRÍTICA SOCIAL

Gala escribió “Freed From Desire” en los años 90 mientras estudiaba fotografía en Nueva York. Proveniente de una familia bohemia y comprometida políticamente, plasmó en su letra una crítica al poder, la desigualdad y la superficialidad de la fama. Su debut discográfico fue en 1996, tras un acuerdo improvisado con un DJ italiano. La canción vendió 6 millones de copias y la llevó al estrellato, pero detrás del éxito se escondía un contrato injusto que dejó a la artista sin ingresos significativos.

Durante años, Gala vivió como nómada, sin estabilidad económica ni una vivienda fija. “La gente cree que soy millonaria, pero he cambiado de casa cuatro veces en seis semanas”, confesó a Paris Match.

DEL OLVIDO AL RENACER EN ESTADIOS

El regreso de “Freed From Desire” se produjo gracias al fútbol. Hinchas del Wigan Athletic adaptaron la letra en honor al delantero Will Grigg, y su estribillo se viralizó en la Eurocopa 2016. Desde entonces, la canción no ha parado de sonar en estadios del mundo, incluida la actual edición del Mundial de Clubes.

Pero su alcance fue más allá. En 2018, sonó en manifestaciones en París contra Emmanuel Macron, adoptada por estudiantes, colectivos feministas y la comunidad LGBTQ+. Gala abrazó este nuevo significado: “Si la usan para protestar o para celebrar un gol, me alegra. Es una canción que conecta con quienes quieren cambiar las cosas”, declaró.

Hoy, con más de 373 millones de reproducciones en YouTube, el tema es un símbolo transversal. Mientras el fútbol la mantiene en tendencia, la historia de su autora se convierte también en una reivindicación de justicia para quienes fueron silenciados por la industria.