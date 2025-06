Valentina regresa a Eureka decidida a luchar, pero no por amor

Contra todo pronóstico y con el corazón herido, Valentina decide regresar a Eureka. Ha comprendido que no puede dejarse vencer, pero deja en claro que su retorno no tiene nada que ver con Santiago, pero no puede ocultar lo que siente.

Patricia, al verla nuevamente en los pasillos de la empresa, lanza una advertencia sin rodeos: si la ve cerca de Santiago, no dudará en despedirla. Su rabia sigue latente y, junto a Willy, empieza a preparar su siguiente jugada. Esta vez, el objetivo es descubrir el nuevo proyecto en el que Valentina trabaja.

En su regreso, Valentina intenta enfocarse en su labor, pero el ambiente es hostil. Sabe que hay ojos vigilándola y enemigos esperando verla caer. Aun así, se mantiene firme, decidida a no rendirse

Mientras Valentina se esfuerza por reconstruir su lugar en Eureka, Patricia y Willy conspiran desde las sombras. Cada paso de Valentina es seguido, cada documento revisado, sin imaginar que lo peor, aún está por comenzar.

‘Valentina, mi amor especial’ se transmite de lunes a viernes a las 7:30 de la noche por Panamericana Televisión. No te pierdas los nuevos capítulos de esta historia que viene conquistando corazones de todos los peruanos.