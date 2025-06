Batman es su mayor problema en el universo DC, según James Gunn

Todo fan del universo de DC sabe bien que hay tres pilares importantes y son Superman, Batman y la Mujer Maravilla, la llamada Trinidad de los héroes más ´populares de este planeta, y así lo saben también las cabezas del DC Studios James Gunn y Peter Safran.

Desde 2023, en DC Studios planearon poner de inmediato todo lo necesario para que su trío sagrado estuviera en sus mejores condiciones.

La primera parte de eso, es Superman, que se estrenará en la pantalla grande este 11 de julio, pero falta todavía seguir en el desarrollo de los otros dos personajes.

EL DILEMA DE JAMES GUNN

“En lo personal y ahora mismo, Batman es mi problema más grande”, le dijo Gunn al medio Rolling Stone. “Y yo no soy quien está escribiendo Batman, aunque sí estoy trabajando con el escritor e intento que todo esté bien porque es de una importancia increíble para el DC, como lo es la Mujer Maravilla. Así que además de lo que hago en los proyectos que se están desarrollando nuestras dos prioridades están en terminar los guiones de Mujer Maravilla y Batman”.

Como se recuerda Gunn señaló que la película de La Mujer Maravilla se está escribiendo ahora mismo y él siente que avanza más rápido que la película de Batman por una simple razón.

“Creo que la Mujer Maravilla me resulta más fácil porque no hay infinitos retratos de ella, aunque no en el cine y tampoco en otros lugares. De Batman hay mucho más”, dijo Gunn.

“Ya se ha relatado todo lo que pudieras decir de Batman, como si la mitad de los cómics que salieron de DC en los últimos 30 años tienen a Batman. Es el superhéroe más famoso del mundo, el superhéroe más popular. La gente lo ama porque es interesante, pero al mismo tiempo al haber tanto de él, podría resultar aburrido. Entonces ¿cómo crear algo que sea entretenido, divertido a la vez?”, se pregunta el "más más" de DC Studios, confirmando el porque de los retrasos en la esperada película de The Batman II, con Robert Pattinson como el Caballero de la Noche.