Maido, el mejor restaurante del mundo: ¿cuál es el plato que lo llevó a la cima?

El restaurante peruano Maido se consagró como el mejor del mundo en el ranking The World’s 50 Best 2025. Su propuesta gastronómica Nikkei, reconocida por su creatividad y sabor, ha colocado a Lima en el epicentro de la cocina global.

SECRETO MEJOR GUARDADO

Desde Miraflores para el mundo. Maido, el restaurante dirigido por el chef Mitsuharu 'Micha' Tsumura, no solo ha conquistado el paladar internacional con su propuesta de fusión japonesa-peruana, sino que también ha sido coronado como el mejor restaurante del planeta por el prestigioso ranking The World’s 50 Best 2025. En una entrevista con la organización, Tsumura reveló que “La Costilla Corta de 50 horas” es el plato estrella del menú. Esta creación, que ha permanecido por 16 años en carta, combina ingredientes como arroz, ternera, codorniz, huevo y ponzu, bajo una cocción de larga duración que la convierte en una experiencia única.

“Visitar Maido es divertirse de verdad. Lo más importante es que lo disfrutas”, afirmó Tsumura, quien describió su local como un espacio creativo y libre, donde el cliente puede explorar con libertad los sabores de la cocina Nikkei.

DE LA PERSEVERANCIA AL RECONOCIMIENTO GLOBAL

“Es un sueño hecho realidad”, expresó emocionado el chef nacional al recibir el galardón que lo ubica en la cúspide de la gastronomía mundial. Maido también fue elegido como el mejor restaurante de Sudamérica en la misma ceremonia. Micha compartió que el consejo de su padre —"Perseverancia. Cree en lo que haces"— fue clave para superar momentos difíciles, especialmente cuando pensó en cerrar. “La gente me decía: ‘No cierres, nos encanta el lugar’”, recordó.

Además de agradecer a sus socios y al equipo que lo acompaña, el chef destacó el crecimiento de la cocina Nikkei en el Perú y el mundo. “Antes nadie hablaba de ella. Ahora está en todas partes. Uno debe creer en lo que hace”, sostuvo con convicción.

PERÚ BRILLA EN LA LISTA THE WORLD’S 50 BEST 2025

Maido no fue el único representante nacional en el ranking. Otros tres restaurantes peruanos también fueron reconocidos en esta edición:

Kjolle (puesto 9), liderado por Pía León.

Mérito (puesto 26), con el chef Juan Luis Martínez.

Mayta (puesto 39), a cargo de Jaime Pesaque.

Este éxito colectivo confirma la posición de Lima como capital culinaria de Latinoamérica y refuerza el impacto global de la cocina peruana.