Paul McCartney cumple 83 años: el Beatle eterno que sigue "rockeando" en los escenarios

Este miércoles 18 de junio el planeta sopla las 83 velas de Sir Paul McCartney, uno de los compositores más influyentes de todos los tiempos y todavía –medio siglo después del fin de The Beatles– una fuerza arrolladora sobre los escenarios. Nacido en 1942 en Liverpool, McCartney cambió para siempre la historia de la música junto a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr; luego afianzó su prestigio con Wings y, más tarde, con una prolífica carrera solista que ya supera las seis décadas.

La leyenda del “Paul is dead”

A finales de los 60 surgió el bulo de que McCartney habría muerto en 1966 y sido reemplazado por un doble llamado William Campbell. Portadas analizadas al milímetro, mensajes “satánicos” reproducidos al revés y la célebre caminata descalza en Abbey Road alimentaron el mito. Medio siglo después, Paul se ríe de la teoría cada vez que sube a un escenario y canta –muy vivo– durante casi tres horas.

Paul en Perú

Paul McCartney ha vivido tres noches memorables en Lima que ya son parte de la historia musical del país. En 2011 ofreció su primer concierto en el Estadio Monumental ante 45 mil personas que corearon con euforia “Hey Jude”. Tres años después, en 2014, regresó con un espectáculo triunfal en el Estadio Nacional, donde interpretó 39 canciones, entre ellas clásicos como “All My Loving” y “Blackbird”, con un cierre explosivo al ritmo de “Live and Let Die”.

En 2024, su tercer encuentro con el público peruano se programó para el 27 de octubre en el mismo recinto, con entradas agotadas en tiempo récord, y donde se volvió a escuchar ese “na-na-na” que une generaciones.

A sus 83 años, McCartney no conoce el retiro. Entre giras, nuevas composiciones y causas solidarias, el eterno “Macca” demuestra que la buena música –y la energía que transmite– no tiene fecha de caducidad.