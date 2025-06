¡BTS is back! grupo de k-pop confirma su regreso en marzo de 2026 tras completar servicio militar

El grupo surcoreano BTS retomará oficialmente sus actividades en marzo de 2026, una vez que todos sus miembros concluyan el servicio militar obligatorio, informó el diario The Korea Herald. La noticia fue confirmada por fuentes del sector musical, incluyendo un representante de Hybe, la agencia a cargo de la popular banda surcoreana.

El regreso marcará el esperado reencuentro del septeto, que pausó sus actividades grupales desde 2022 debido a las exigencias del servicio militar en Corea del Sur. Suga será el último en completarlo, este sábado, y con ello se dará paso a los preparativos para una vuelta a los escenarios que podría incluir nuevo material discográfico y conciertos globales.

BTS Y EL CALENDARIO DE REGRESOS EN HYBE

De acuerdo con fuentes extranjeras citadas por The Korea Herald, se contempla que el regreso de BTS coincida con el de otra banda de Hybe, Tomorrow X Together, hacia mediados de marzo. Sin embargo, aún no se ha definido qué grupo debutará primero. Para evitar superposiciones, la agrupación Enhypen habría adelantado su retorno a enero de ese año.

A pesar del entusiasmo, Hybe no ha confirmado oficialmente la fecha, pero el anuncio coincide con lo dicho anteriormente por su CEO, Lee Jae-sang, quien mencionó que BTS requeriría tiempo para descansar y preparar contenido tras completar sus obligaciones militares.

JIN INICIARÁ GIRA EN SOLITARIO ESTE JUNIO

Mientras tanto, Jin, el primer miembro en terminar el servicio militar, se alista para iniciar su gira como solista el 28 de junio. El tour incluirá presentaciones en Asia, Europa y Estados Unidos, lo que refuerza la idea de que no habrá un regreso grupal en lo que resta del año.

Expertos de la industria citados por el medio surcoreano señalaron que, antes de su retorno oficial, es posible que BTS lance un sencillo o proyectos paralelos como antesala al reencuentro completo, lo que aumentaría aún más la expectativa de su enorme base de fans global.