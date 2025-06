Médico admite culpabilidad en la muerte de Matthew Perry por suministro de medicamento

La investigación sobre la muerte del actor Matthew Perry, célebre por su papel en Friends, ha avanzado con la declaración de culpabilidad de un médico involucrado en la distribución ilegal de ketamina, sustancia relacionada con el fallecimiento del artista. Salvador Plasencia, un doctor de Santa Mónica, California, aceptó responsabilidad por cuatro cargos federales, revelando su participación en una red que suministró la droga al actor. Este caso, que ha generado conmoción en Hollywood, expone cómo la vulnerabilidad de Perry fue explotada por individuos que buscaban lucro.

Según el informe forense del Condado de Los Ángeles, Perry, de 54 años, falleció el 28 de octubre de 2023 debido a los efectos agudos de la ketamina, combinados con un ahogamiento accidental en un jacuzzi de su hogar en Pacific Palisades. Plasencia, quien podría enfrentar hasta 40 años de prisión, admitió haber entregado 20 viales de ketamina, jeringas y pastillas al asistente personal de Perry, Kenneth Iwamasa, entre septiembre y octubre de 2023. Los fiscales han destacado que el médico actuó con fines de ganancia, citando un mensaje donde escribió: “Me pregunto cuánto pagará este idiota”. El caso subraya los peligros de la distribución ilícita de medicamentos controlados.

Una trama de explotación bajo la lupa

Además de Plasencia, otras cuatro personas enfrentan cargos en este caso, incluyendo al médico Mark Chavez, quien también se declaró culpable, y a Jasveen Sangha, conocida como la “reina de la ketamina”, quien se ha declarado no culpable. La fiscalía describe una red que aprovechó la adicción de Perry, quien había compartido públicamente sus luchas con las sustancias en su libro Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing. La ketamina, utilizada médicamente para tratar la depresión, ha ganado popularidad como droga recreativa, lo que plantea preocupaciones sobre su regulación y uso indebido en círculos sociales.

Con la declaración de culpabilidad de Plasencia, que será formalizada en las próximas semanas, el caso da un paso hacia la justicia para los seres queridos de Perry y sus millones de admiradores. Sin embargo, también pone en evidencia los desafíos de combatir la explotación de personas con adicciones en la industria del entretenimiento. Mientras la investigación continúa, la muerte de Perry sirve como un recordatorio de la necesidad de fortalecer los controles sobre medicamentos controlados y de proteger a quienes enfrentan problemas de salud mental y dependencia.