“Es por seguridad”: Tatiana Calmell no viajará a Irak para evento de Miss Universo

La exmiss Perú, Tatiana Calmell del Solar, lamentó no poder participar en un evento internacional organizado por el Miss Universo en Irak, país al que planeaba viajar como parte de su rol como Miss Universo Américas. La decisión de cancelar su asistencia fue tomada por la organización debido a la tensa situación geopolítica entre Israel e Irán.

“Lamentablemente, el evento se ha cancelado por toda la situación que está pasando en el Medio Oriente. Están cerrando el acceso y, por seguridad, el Miss Universo ha decidido cancelar el viaje”, declaró la reina de belleza en una entrevista con el programa digital Los Cuchosos.

“Me hubiera encantado ir. La verdad, era un destino difícil por muchos factores del país. Aun así, quisimos hacer lo posible. Espero que se dé la oportunidad en algún momento”, dijo, enviando también sus mejores deseos al equipo de Miss Universe Irak.

SU PASIÓN POR LA ACTUACIÓN

En otro momento, Calmell reveló su interés por seguir una carrera en el mundo de la actuación. “He recibido algunas ofertas de televisión. Me gusta, pero estoy un poco más enfocada en el lado actoral, no tanto como host, la actuación es algo que me llena y quiero continuar mi camino por ahí. A corto plazo, es el camino que quiero tomar”, concluyó.