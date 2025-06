Carlos Villagran “Quico” sobre serie de Chespirito: "Sé que se van a decir muchas mentiras"

El actor cómico Carlos Villagrán habló sobre la bioserie sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños, llamada “Chespirito, Sin querer queriendo”, e hizo una dura crítica hacia la producción, aunque evitó las polémicas.

“Deseo que les vaya muy bien. Yo confío en el criterio de las personas, mi trabajo ahí está. Yo sé que se van a decir muchas mentiras, no sé cuáles, pero no puedo decir nada porque respeto a Roberto Gómez Bolaños”, expuso quien diera vida a Quico en la serie infantil El Chavo del Ocho.

EL LEGADO DEL CHAVO

“El Chavo dejó una huella eterna y absoluta. Yo respeto lo que decidieron, y si me hubieran hablado, yo decidiría, pero no me llamaron”, agregó, el recordado “Cachetes de marra flaca”.

Sobre la percepción que en la serie su personaje será el vilano de la historia, Villagrán optó por la mesura, asegurando: “Yo pienso ser feliz y seguir siéndolo. Si a esa gente la hizo reír Quico, confío en la gente. Se darán cuenta si hay alguna mentira”.