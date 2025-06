Chayanne revela su secreto: “Pensar que la edad no existe, es lo mejor”

Pensar que la edad no existe, mantenerse activo, no alejarse de su familia y ser muy, pero muy coqueto son las claves de la eterna juventud de Chayanne.

Así lo revela el cantante portorriqueño, que asegura no tener complejos, y afirma que su apariencia no depende de su fecha de nacimiento. "Como te veas depende de cómo te sientas", indicó en una reciente entrevista en el marco de su gira mundial "Bailemos otra vez", que paso por España en estos días.

El boricua nació el 28 de junio de 1968, es decir, tiene 56 años y, sin embargo, aparenta menos y él tiene muy claro cuál es la fuente de su eterna juventud: "Comencé mi carrera cuando tenía 10... ¡Y, desde entonces, solo han pasado 15 años! ¿O 20? ¿O 25? ¿O 30? ¡Qué importa! Si quieren saber, yo a ustedes los veo nada más que de 15 años. La edad no existe, ¿verdad que no? Como te veas depende de cómo te sientas. De tu alma, de tu cuerpo".

56 años y no los parece

Cabe señalar que, desde que el intérprete de Torero y Salomé cumplió el medio siglo ha decidido mantener una actitud positiva en cuanto al envejecimiento.

“Yo soy feliz y no tengo complejos. Dicen que un caballero no tiene memoria y que no se debe preguntar la edad. Pero yo no tengo ningún problema con que me pregunten", mencionó Elmer Figueroa, más conocido por todos como Chayanne.