Jackson Mora aún sigue enamorado de Tilsa Lozano pese a divorcio: “Yo la amo”

Hace menos de 48 años, Tilsa Lozano y Jackson Mora acudieron a una notaria de Lima para firmar los papeles de divorcio luego de más de dos años de haber estado casados. Ante esta situación, Jackson hizo una increíble sobre los sentimientos que tiene a favor de la exvengadora.

En declaraciones, el peleador de MMA reveló que aún sigue enamorado de Tilsa, y tiene la convicción de que ella, también siente cosas por él, sin embargo, al parecer no habría marcha atrás por la decisión que tomaron.

"Yo sé que Tilsa aún me quiere. No sé si como antes, pero sé que Tilsa me quiere. Yo amo a Tilsa, siempre lo he dicho. No ha cambiado nada", comentó Jackson dejando en claro que intentó salvar su matrimonio en todo momento.

NUNCA LE FUE INFIEL A TILSA LOZANO

Luego de las especulaciones que surgieron por una presunta infidelidad a Tilsa Lozano, Jackson Mora descartó que haya engañado a la exvengadora y aseguró que su separación se dio por las mofas que salían continuamente en los medios de comunicación. "Lo que realmente afectó nuestra relación fueron las burlas, la presión mediática. Eso fue lo que finalmente llevó a Tilsa a tomar la decisión de divorciarse de mí".