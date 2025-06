Taylor Swift obtiene orden de alejamiento contra acosador que asegura ser el padre de sus hijos

Taylor Swift obtuvo una orden de alejamiento temporal contra Brian Jason Wagner, un hombre de 45 años que lleva años acosándola y que recientemente volvió a aparecer sin invitación en su residencia de Los Ángeles.

DECÍA QUE TENÍA HIJOS CON ELLA

De acuerdo con los documentos presentados ante la corte, Wagner ha afirmado de forma reiterada que mantiene una relación con la cantante e incluso llegó a declarar que ella es “la madre de sus hijos”. Entre sus acciones más perturbadoras está el hecho de haber cambiado su dirección legal por la de Swift y haberle enviado cartas desde prisión con amenazas y delirios sobre una relación ficticia.

La intérprete de 'Shake it off' aseguró no conocerlo ni haber tenido contacto alguno con él. Su equipo legal decidió tomar acciones tras confirmar los antecedentes penales del sujeto, que incluyen conductas previas de acoso.

La orden judicial, vigente hasta el 30 de junio, prohíbe a Wagner acercarse a menos de 100 metros de Taylor, su domicilio, lugar de trabajo y automóvil.