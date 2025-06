Fallece Brian Wilson, líder de The Beach Boys, a los 82 años

La familia del músico confirmó su deceso este miércoles 11. Wilson fue uno de los grandes genios del pop y dejó una huella imborrable con canciones como Good Vibrations y God Only Knows.

Brian Wilson, el histórico líder y cofundador de The Beach Boys, falleció a los 82 años, según confirmó su familia este miércoles 11 de junio a través de un comunicado. “Nos duele el corazón anunciar el fallecimiento de nuestro querido padre, Brian Wilson”, señalaron. “Nos faltan las palabras. Por favor, respeten nuestra privacidad en este momento de duelo familiar. Compartimos nuestro dolor con el mundo”, agregaron.

Nacido en 1942 y criado en Los Ángeles, California, Wilson formó The Beach Boys junto a sus hermanos Carl y Dennis, su primo Mike Love y su amigo Al Jardine. Bajo su liderazgo creativo, el grupo se convirtió en uno de los más influyentes e icónicos de la música estadounidense.

Con más de 100 millones de discos vendidos, The Beach Boys marcaron una época con clásicos como Surfin' USA, California Girls, I Get Around, Good Vibrations y God Only Knows. En 2004, la revista Rolling Stone los ubicó en el puesto 12 de su lista de los “100 Mejores Artistas de Todos los Tiempos”.

ÁLBUM QUE MARCÓ HISTORIA

Wilson fue reconocido por su innovador uso del estudio de grabación, especialmente en el álbum Pet Sounds (1966), considerado una obra maestra del pop y una gran influencia para artistas como The Beatles.

A lo largo de su vida, enfrentó duras batallas personales. Fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide en 1984, y en 2024 se hizo público que padecía demencia. También sufrió los estragos de la fama, el aislamiento y el abuso de drogas psicodélicas, que impactaron su salud mental.

En lo personal, Wilson perdió a su esposa Melinda en 2024, con quien estuvo casado 24 años y adoptó cinco hijos. Además, tuvo dos hijas, Carnie y Wendy, de su primer matrimonio.

Desde temprana edad, su padre lo impulsó a explorar la música. A los 8 años ya tocaba el piano y destacaba por su oído musical, a pesar de ser sordo del oído derecho. Fue así como, a los 19 años, desarrolló el sonido que definiría a The Beach Boys.

El grupo nació oficialmente cuando, durante unas vacaciones de sus padres, Brian utilizó el dinero destinado a alimentos para alquilar equipo musical. Junto a Mike Love y Al Jardine, grabaron la canción Surfin’ y dieron origen a una leyenda del pop.

Con letras que celebraban el surf, la juventud y los romances de verano, The Beach Boys capturaron el espíritu de una generación. Brian Wilson fue su alma, su mente brillante, y su partida marca el fin de una era.