Qué son los Labubus: ¿Dónde y a cuánto puedes comprarlos en Lima?

Tienen orejas puntiagudas, ojos saltones y una sonrisa tan filuda como encantadora. Los Labubus son muñecos que mezclan lo tierno con lo inquietante, y precisamente ahí radica su atractivo. Desde Asia hasta TikTok, estas figuras se han vuelto virales gracias a su estética “creepy-cute” y a una legión de fans que no para de crecer.

Aunque hoy los vemos como llaveros, adornos de mochilas o protagonistas de colecciones, su historia comenzó hace una década. El artista hongkonés Kasing Lung los creó en 2015 como parte de su línea The Monsters, inspirada en los elfos de la mitología nórdica. Desde entonces, la marca Pop Mart los convirtió en el emblema de su modelo “blind box”, donde nunca sabes qué figura viene hasta que abres la caja.

Sin embargo, su salto a la fama global vino de la mano de una estrella del K-pop. En 2024, Lisa de BLACKPINK compartió una historia mostrando su Labubu vestido de granjero. El gesto bastó para encender la locura: celebridades como Dua Lipa, Rihanna y ROSÉ también se sumaron a la fiebre, consolidando su estatus como ícono pop.

Además del coleccionismo, parte del encanto de los Labubus está en su versatilidad. Muchos tienen prendedores o bases que permiten lucirlos como accesorios, y hay quienes los usan para decorar escritorios o armar vitrinas temáticas. En TikTok, abundan los “unboxings”, intercambios, subastas y videos donde usuarios enseñan cómo vestirlos o exhibir sus ediciones raras.

Eso sí, el fenómeno no está exento de críticas. Mientras algunos los consideran adorables, otros los ven como “monstruos raros”. Y también ha surgido el debate sobre el impacto ambiental de esta moda viral centrada en figuras de vinilo y empaques desechables.

¿Cuánto cuesta un Labubu?

El precio varía según su tipo. En Asia, una figura regular puede costar entre US$ 13 y US$ 16, mientras que en Estados Unidos alcanzan los US$ 27,99. Las ediciones especiales —como las usadas por artistas— pueden superar los US$ 500.

¿Dónde comprar Labubus en Perú?

En Lima, las opciones van desde réplicas accesibles hasta versiones originales:

Galería Guisados (Jr. Huallaga 533, Centro de Lima): Réplicas desde S/ 15 y accesorios temáticos desde S/ 18.

Galería Plaza Central (Tienda 126): Modelos musicales o con accesorios desde S/ 45.

Camishop Perú (Lima y Arequipa): Réplicas de alta calidad desde S/ 89.

Labubu Perú (tienda online): Productos originales desde S/ 160.

Kokostation (Real Plaza Primavera, Puruchuco y Villa María): Figuras oficiales desde S/ 199.