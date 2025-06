¿Sabías que Gustavo Cerati conoció a Axl Roses en unas muy extrañas circunstancias? Aquí la historia

Gustavo Cerati el recordado músico argentino y líder de la legendaria banda de rock Soda Stereo, en una entrevista contó al extraña manera como conoció al cantante de la banda Guns N Roses, el siempre polémico Axl Rose.

Axl en los 90 era muy conocido por que tuvo algunos problemas con la ley, además que causaba una total histeria entre sus fans, algo de lo que se percató Cerati la ocasión en que conoció al intérprete de "November Rain" y "Welcome to the Jungle".

En una entrevista de radio que dio Cerati, el argentino contó cómo fue el día que pudo conocer a Axl.

“Estaba comprándole un vestido a mi mamá, esto era en Los Ángeles, fue muy extraño. Estaba con una mujer dominicana que me estaba tratando de direccionar hacía que lado podía comprar un vestido. De repente siento de golpe a alguien que se me pone atrás, me agarra de la cintura, me doy vuelta y era Axl Rose, con el dedo me hizo quédate en silencio y estaba atrás mío”.

Un extraño encuentro cercano

El líder de Soda Stereo relató que durante un momento se quedó sin moverse, pero sin esperarlo Axel salió corriendo ya que lo venía persiguiendo una fan.

“Me quedé quieto, miraba de reojo a Axel Rose y de golpe sale corriendo y un guardaespaldas. Lo único que veo venir es una chica con una cara de loca con un cuaderno, pensé que era una estampida de fans, era solamente una chica, una fan, pero muy loca”.

Finalmente, Cerati bromeó y dijo que no sabía qué es lo que hacía el cantante en un lugar donde vendían ropa para mujeres.

“Me usó de escudo humano, es muy chiquitito, así que se pudo esconder. Me pareció extraño, era un lugar de shopping, no sé qué hacía ahí, estaba comprando un vestido para la mamá también”.