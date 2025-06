Perú destaca como destino turístico de locaciones fílmicas en el Festival del Cine de Guadalajara

Con el objetivo de convertir al Perú en uno de los destinos más solicitados por la industria cinematográfica internacional, PROMPERÚ participa en la 40° edición del Festival Internacional del Cine de Guadalajara (México), donde, a través de la estrategia Film in Perú, promociona la diversidad de locaciones que posee nuestro país, así como su riqueza cultural e histórica.

PROMPERÚ cuenta con un stand en la zona de industria del festival, en el que recibirá, hasta el 12 de junio, a productores, directores, gestores de locaciones, entre otros, para mostrarles la potencialidad de nuestros destinos turísticos como locaciones fílmicas y brindarles información sobre los pasos a seguir para realizar rodajes en el Perú.

La propuesta presentada por nuestro país en Guadalajara incluye 12 regiones con enorme potencial cinematográfico: Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Ica, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Puno, Tacna y Ucayali.

Además de las atenciones que se brindan en el stand, la Oficina Comercial (OCEX) de PROMPERÚ en México sostendrá más de 20 reuniones con diferentes entidades de la industria cinematográfica de Ciudad de México, Jalisco, Baja California, Bogotá, Chicago, entre otros, para promover relacionamientos que permitan construir vínculos interinstitucionales.

Películas peruanas en el festival

Dentro de las películas peruanas que participarán en el Festival Internacional del Cine de Guadalajara, se encuentran: "Los Inocentes”, dirigida por Germán Tejada. El largometraje, filmado en Lima, compite por el Premio Maguey, y “Runa Simi”, filmada en Cusco, del director Augusto Zegarra Pineda-Arce, participa en la categoría largometraje iberoamericano documental de la Competencia Oficial.

Destacan también “Carbono”, de los directores Alberto Arvizu y Yael González, y “La memoria de las mariposas”, filmada en Loreto y dirigida por Tatiana Fuentes. Este film tendrá su estreno en México como parte de la Competencia Oficial por el Premio de Cine Socioambiental.

También debemos resaltar a “K’allpanakuy Orcconchiskunapi” (“Furia en los Andes”), de la directora Adela Goldbard, y “Rebelión de la memoria”, documental del director Joël Jent.

Sobre Film in Perú

Film in Perú es la estrategia de Mincetur, a través de PROMPERÚ, para promocionar al país como destino turístico de locaciones fílmicas. A lo largo de los años, ha brindado apoyo a las diferentes producciones que se han desarrollado en territorio peruano, dentro de las cuales destacan: “Transformers: Rise of the Beasts” (Paramount Pictures), “Hasta que nos volvamos a encontrar” (Netflix), “La Reina del Sur” Temporada 3 (Telemundo), “Don´t Look Up” (Netflix), “Top Gear” (BBC) y “Paddington in Peru” (Columbia Pictures).