Pamela López a Pamela Franco sobre relación con Cueva: “Fingía que estaba conmigo y mira lo que hacía”

Al parecer la guerra entre Pamela López, Christian Cueva y Pamela Franco, tiene un nuevo capítulo. Esta vez, la madre de los hijos de ‘Aladino’ le envió un mensaje a la cantante por su relación con el jugador de la Selección Peruana.

En declaración al programa de Magaly Medina, la saliente de Paul Michael viajó hacía el pasado y recordó su amorío con Cueva donde todo era color de rosa, sin embargo, el pelotero sacaba los pies del plato con otras mujeres.

"No te podría decir, como te digo, él fingía que estaba conmigo, feliz conmigo y mira todo lo que me hacía. Yo no sé lo que pasa por su cabeza, no podría decir", declaró Pamela López dejando abierta la posibilidad de que el pelotero podría engañarla.

RESTO IMPORTANCIA DE SU LLEGADA A ECUADOR

El fin de semana, Christian Cueva fue anunciado como nuevo jugador de Emelec, pero a Pamela López no le importa lo que haga el padre de sus pequeños en Ecuador y dejó en claro que lo único que quiere es que no se olvide de depositarle la mensualidad a sus hijos.

"Honestamente, si el padre de mis hijos se va a la luna, Marte, a donde Dios lo lleve, no me importa, siempre y cuando él cumpla con sus hijos. Es lo único que me importa", aseguró la ahora influencer.