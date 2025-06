Pamela López sobre llegada de Cueva a Emelec: “Lo único que me importa es que cumpla con mis hijos”

Tras haber sido anunciado como nuevo jugador de Emelec luego de sus actuaciones destacadas con la camiseta de Cienciano, Pamela López se pronunció sobre la nueva oportunidad que tendrá Christian Cueva.

En declaraciones, la madre de los pequeños de ‘Aladino’ aseguró que no le toma importancia a lo que pueda hacer el volante de la Selección Peruana con su carrera deportiva, sin embargo, le pidió que no se haga el desentendido con la manutención y debe priorizar a sus primogénitos.

"Honestamente, si el padre de mis hijos se va a la luna, Marte, a donde Dios lo lleve, no me importa, siempre y cuando él cumpla con sus hijos. Es lo único que me importa", mencionó la ahora influencer.

DEBERÍA PRIORIZAR A SUS PEQUEÑOS

De acuerdo a Pamela López, Christian Cueva debería darse un espacio en su agenda y así poder visitar a sus pequeños, quienes anhelan con pasar mayor tiempo con su progenitor. "Lo único que me importa como papá no es solamente económicamente, pero bueno, como dijeron por ahí, las visitas no se obligan, pero bueno, ya queda en él".