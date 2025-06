“Ya no dependo de nadie”: Lennox inicia su carrera musical como solista

La escena del reguetón no se detiene. Mientras Lennox, leyenda del género y exintegrante del histórico dúo Zion & Lennox, inicia una nueva etapa como solista, Jabriell, joven revelación dominicana, pisa fuerte en el panorama urbano. Ambos artistas conversaron en exclusiva con Panamericana Televisión sobre sus proyectos, influencias y el futuro de la música urbana.

LENNOX: “YA NO DEPENDO DE NADIE, ESTA NUEVA ETAPA ES SOLO MÍA”

En noviembre del año pasado, la separación de Zion & Lennox sacudió al mundo del reguetón. Tras casi dos décadas de éxitos, el dúo decidió tomar caminos separados. Hoy, Lennox deja atrás el pasado y mira hacia adelante con entusiasmo.

¿Cómo es tu nueva faceta como solista?

“Me siento súper bien, súper positivo, enfocado. Es diferente: la responsabilidad cae sobre uno, no dependo de nadie, no dependo de esperar a nadie ni que me esperen. Es una experiencia distinta. Ahora el género ha cambiado y ya casi todos trabajan como solistas. Así que le digo a mis colegas que se preparen”, afirmó con seguridad.

He escuchado una canción tuya que se llama "Las solteras". Tiene un ritmo más tropical. Cuéntame un poco más sobre ese tema.

“Ese es un tema que me saca de mi zona de confort. Lo mío es el reguetón, el dancehall, y me gusta mucho el afrobeat, que se parece a lo que yo hago. Pero aquí estamos entrando en el mambo, en el merengue. Kingtana me hizo la invitación y compusimos este tema que se llama ‘Las solteras’, inspirado en un momento en que estaba soltero. Así que se lo dedicamos a las solteras, y quedó sabroso. El video lo grabamos en Colombia y todo quedó hermoso. Este tema me inspiró a seguir haciendo música tropical, música para que la gente mueva el cuerpo”.

¿Cuáles serán tus influencias para crear nueva música?

“Voy a tener una propuesta musical bien variada. Me gusta mucho el afrobeat, el dancehall, y el reguetón de la mata, con esa esencia de los 90. Eso está en mi ADN. También tengo salsa, merengue, champeta para la gente de la costa de Colombia… Vamos a meterle todo a lo tropical. Mucha música buena, para todas las edades y toda ocasión”.

Te has convertido en empresario. Tienes tu propia marca de ropa.

“Sí, llevo desde 2017 con la idea de lanzar una marca llamada Durini. No es solo ropa, es un movimiento con el que he podido impactar a los jóvenes. Cuando me piden ayuda, hago que Durini sea la responsable de brindar ese apoyo. Muy pronto van a poder tener en sus manos una prenda Durini, tanto en Puerto Rico como en todo el mundo”.

En mayo recibiste un reconocimiento como artista.

“Los premios Picardía Awards me reconocieron como ícono mundial de la música urbana. Les agradezco de corazón. Fue una noche mágica, la pasamos espectacular. ¡Que Dios los bendiga y gracias por todo!”

¿Qué mensaje le darías a los jóvenes peruanos que quieren hacer música?

“Yo les diría que hagan como yo. Que empiecen en su casa, en el estudio de un amigo, o pagando, pero que lo tomen en serio. Es hermoso hacer lo que te gusta, pero hay que tener responsabilidad con las letras. Las canciones las puede escuchar tu hermanito, tu hijo o una persona mayor. Sean genuinos, disfruten el proceso y no se quiten. Acepto que no hayan pegado todavía, pero no acepto que dejen de intentarlo”.

JABRIELL: UNA NUEVA VOZ QUE ENAMORA AL PÚBLICO PERUANO

Desde República Dominicana, Jabriell llegó por primera vez a Perú para presentarse ante más de 15 mil personas en un festival de reggaeton. Su frescura, carisma y talento lo posicionan como una de las grandes promesas del género urbano.

Composición: Panamericana Digital

Su más reciente sencillo, “Espacio”, ya supera los 19 millones de reproducciones en YouTube y es una muestra de su estilo: ritmos pegajosos con letras cargadas de sentimiento.

¿Podrías contarnos un poco de tu nuevo tema “Espacio”?

"Es un tema muy real porque habla de una pareja que se pide un tiempo, un espacio, creyendo que eso va a solucionar los problemas... y al final, eso no es verdad. Solo te aleja más. Por eso, como digo en la canción: 'No nos demos espacio, mejor sentémonos en mi cama y volemos al espacio’" (canta).

Es tu primera vez en Perú. ¿Cómo te han recibido?

"Desde que llegamos al aeropuerto me sorprendí. Unos señores mayores me pidieron una foto y me dijeron que habían escuchado ‘Videito’. Fue una sorpresa, no tenía idea. El clima me encanta. Vine de un calor tremendo y acá está fresquito. Sé que no la voy a pasar mal comiendo. Ya me están recomendando lugares".

Tienes que probar ceviche.

"¡Obviamente! Yo soy cevichero."

¿Y lomo saltado?

"También. En mi país, en un restaurante, lo primero que hago es pedir ceviche de entrada. Estoy en el lugar perfecto, ¿verdad que sí?"

¿Cuáles son tus influencias musicales?

"Mi influencia no es un artista específico, sino un género. Crecí escuchando mucho R&B en inglés, música romántica. Si te fijas, mis melodías tienen mucho de eso, tanto en los sentimientos como en la letra y la melancolía. Aunque tenga sandungueo, siempre voy a meterle esas melodías bonitas."

¿Algún artista que te haya inspirado especialmente?

"No sé si los conocerás, pero el primero que me inspiró fue Drake. Lo imitaba al principio. También Chris Brown y Justin Bieber, ya cuando estaba más grandecito."

De los artistas que se presentaron en el festival “All Music Fest”, ¿con cuál te gustaría colaborar?

"Con todos los artistas que estuvieron ahí, pero me llamó la atención Lesly Shaw. No sabía que era peruana. Me encantaría colaborar con un artista local y ella me parece una gran candidata."

¿Tu álbum “1521” incluirá colaboraciones?

"Sí, tengo varias, principalmente con artistas dominicanos. Uno es 'El Blachy', que canta merengue típico, y otros del trap. También hay algunas sorpresas."

¿Qué consejo darías a quienes comienzan en la música?

"Me considero talentoso, pero muchas veces creemos que con talento basta. Se nos olvida que lo más importante es el trabajo y la persistencia. A todos los que están empezando o llevan tiempo: sigan haciéndolo con amor, sean constantes. Tarde o temprano, su momento va a llegar."