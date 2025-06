Asesinan a actor Jonathan Joss en presunto crimen de odio: esto es lo que se sabe del caso

Joss, recordado por su voz en “King of the Hill” y su participación en “Parks and Recreation”, fue asesinado a tiros en San Antonio. Su esposo denunció que el ataque fue motivado por homofobia.

El actor Jonathan Joss, reconocido por dar vida al personaje de John Redcorn en la serie animada King of the Hill (Reyes de la Colina, en español) y por interpretar al cacique Ken Hotate en Parks and Recreation, fue asesinado el último domingo por la noche en San Antonio, Texas (Estados Unidos). Tenía 59 años.

DENUNCIAN CRIMEN DE ODIO

Según informó la Policía de San Antonio, Joss —cuyo nombre completo era Jonathan Joss Gonzales— fue hallado con múltiples impactos de bala cerca de la carretera en la cuadra 200 de Dorsey Drive. Aunque los agentes intentaron reanimarlo hasta la llegada del personal de emergencias, fue declarado muerto en el lugar.

El sospechoso del crimen, identificado como Sigfredo Álvarez Ceja, de 56 años, fue detenido por las autoridades y enfrenta cargos por asesinato. De acuerdo con el testimonio de Tristan Kern de Gonzales, esposo del actor, el ataque habría estado motivado por odio: “Fue asesinado por alguien que no soportaba ver a dos hombres amándose”, escribió en un comunicado publicado en redes sociales.

Joss, de ascendencia comanche y apache de la Sierra Blanca, tuvo una destacada trayectoria en la televisión estadounidense. Prestó su voz en más de 30 episodios de King of the Hill, participó en Tulsa King y encarnó a uno de los personajes nativos más emblemáticos de Parks and Recreation.