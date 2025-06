Xiomy Kanashiro defiende su relación con Jefferson Farfán: “Es la primera vez que me he enamorado”

En medio de la controversia que ha surgido entre Darinka Ramírez y Jefferson Farfán, la conductora de Zona Musical, Xiomy Kanashiro, salió en defensa de su relación con el expelotero de Alianza Lima.

Durante una conversación con un grupo de amigas, la popular ‘Chinita’ reveló que en estos momentos esta viviendo una etapa que nunca había compartido con alguien que le haya robado el corazón. Además, aseveró que está haciendo cosas nuevas con ‘La Foquita’.

“Es la primera vez que me he enamorado. Estoy en una etapa muy bonita, una etapa rosa, donde voy al cine, me llevan a comer y es bonito cuando una mujer se siente segura por el otro lado”, manifestó la bailarina.

PIENSA EN FORMAR UNA FAMILIA CON FARFÁN

Al parecer el corazón de Xiomy Kanashiro ha tenido un buen apego con Jefferson Farfán, por lo que al ser consultada si se observa con el exfutbolista durante los próximos años, la exintegrante de Alma Bella no descartó en formar una familia con ‘La Foquita’.