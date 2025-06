Dilbert Aguilar sobre supuesta infidelidad de su esposa: “Eso se arregla bajo cuatro paredes”

Tras la polémica que salió a la luz por la llegada de Dilbert Aguilar al podcast de Claudia Portocarrero, la esposa del cantante Jhazmín Gutarra, mostró su incomodidad por la asistencia del cumbiambero al programa de su expareja.

En medio de esta situación, el programa de Magaly Medina compartió una serie de imágenes de la madre de la hija de Dilbert con una persona que no era el ‘pequeño gigante’, sino un joven identificado como Christian Bozza, quien reveló haber tenido una relación con Jhazmín desde el 2018 y 2021.

¿QUÉ DIJO DILBERT AGUILAR AL RESPECTO?

Tras esta polémica, Dilbert Aguilar se pronunció al respecto y aseguró que todas las personas que llevan una relación de varios años, se suscitan inconvenientes, sin embargo, todo debe solucionarse en privado.

"De mis problemas yo no hablo con nadie. ¿Quién no tiene problemas? ¿Y quién no tiene dificultades en la vida? Eso se arregla entre cuatro paredes (…) No voy a hablar de Jhazmín, ni de nadie", comentó.