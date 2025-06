Pamela Franco sobre Christian Domínguez: “Cumple con su hija, pero lo emocional no se puede exigir”

Llevan más de un año desde que anunciaron su separación definitiva, Pamela Franco sostuvo una entrevista con un medio local y habló sobre el padre de hija, Christian Domínguez, a quien le envió una serie de mensajes.

En declaraciones, la exintegrante de Alma Bella aseguró que no tiene que recriminarle nada al líder de La Gran Orquesta Internacional, ya que, cumple puntualmente con la mensualidad de la pequeña, sin embargo, Pamela mencionó que no puede obligarlo a que coopera emocionalmente con la primogénita.

“Soy mamá, como tantas madres que salen a trabajar por sus hijos, pero el lado emocional nace de uno. Hasta el momento, cumple. Lo único que podría pasar para que hable de cómo pasaron las cosas sería que él no cumpliera económicamente con su hija, porque lo emocional no se puede exigir”, comentó.

NO TIENEN NINGÚN TIPO DE RELACIÓN AMICAL

De acuerdo a lo comentado por Pamela Franco, ella y Christian Domínguez, no tienen ningún tipo de relación amical, sino la de padres. “Yo no he dicho ni que me llevo bien o mal. Tenemos una relación de papás”.