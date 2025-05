Tensión en vivo: organizador de Concurso Nacional de Sayas minimiza incendio y choca con presentadores

Un incendio en el Concurso Nacional de Sayas y Tinkus Puma de Piedra 2025 desató no solo caos en el coliseo, sino también una acalorada reacción del coordinador general, Willy Véliz, durante una entrevista en 24 Digital.

Confrontado por los presentadores Vanessa Galván, Lizzie Guzmán e Iker Hiuguay sobre la seguridad del evento, Véliz mostró una postura defensiva y, en momentos, despectiva. “No exageren, por favor. Le estoy diciendo la verdad”, respondió ante las preguntas sobre los riesgos del incidente, marcando el tono de un intercambio tenso.

Revisa video a partir de minuto 45: https://www.youtube.com/live/aCElENKzUnM

Frustración ante los cuestionamientos

El incendio, originado en la cabeza de un dragón decorativo, generó preocupación por el humo tóxico de materiales como la poliseda. Cuando los presentadores insistieron en la gravedad del suceso, Véliz minimizó el incidente, afirmando que “solamente se quemó la cabeza del dragón” y que los bailarines estaban a salvo, a unos 10 metros del fuego. Su reacción se intensificó al señalar que el local era “totalmente seguro” y que las autoridades, como Defensa Civil y fiscalización, no clausuraron el evento porque “no fue grave”. Esta postura chocó con la preocupación de los entrevistadores, quienes cuestionaron la decisión de continuar el evento tras el humo tóxico.

La tensión escaló cuando Guzmán señaló que “el humo de por sí ya es tóxico” y cuestionó la normalidad con la que se reanudó el concurso. Véliz, visiblemente frustrado, replicó: “Ustedes hablan por demás, no conocen este tema”. Su tono defensivo se acentuó al acusar a los presentadores de exagerar y carecer de experiencia en temas de seguridad contra incendios, diciendo: “No sé si ustedes son expertos en candela, en fuego, no lo sé”. Esta respuesta generó incomodidad en el set, evidenciando su rechazo a las críticas.

Un retiro abrupto

El punto álgido llegó cuando Véliz, molesto por los cuestionamientos, decidió abandonar la entrevista. “Por programas como ustedes yo no veo canales basura, ¿sabes qué? Me retiro”, exclamó, acusando a los presentadores de falta de respeto y prepotencia. Este abrupto final sorprendió a los conductores, con Iker Hiuguay comentando: “Con gente irrespetuosa no tratamos aquí”. La salida de Véliz reflejó su incapacidad para manejar las preguntas incisivas sobre la seguridad del evento, dejando un sabor amargo en la discusión.

La reacción de Véliz no solo opacó las explicaciones sobre el incidente, sino que también desvió la atención hacia su actitud defensiva. “Tú no vas a contradecir a los serenazgo, no vas a contradecir a fiscalización”, insistió, defendiendo la aprobación de las autoridades para continuar el evento. Sin embargo, su negativa a reconocer la gravedad potencial del humo tóxico y su tono confrontacional generaron críticas entre los presentadores, quienes abogaban por una reflexión más profunda sobre la seguridad.

Vanessa Galván, Lizzie Guzmán e Iker Hiuguay prosiguieron comentando que los argumentos de Veliz eran débiles porque él consideraba que las llamas estaban a una distancia considerable de los bailarines, cuando en las imágenes se ven que estuvieron cerca de ellos e incluso tuvieron que salir huyendo para que no los alcance.