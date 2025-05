Actor que interpretó a Onur en 'Las mil y una noches' fue condenado a prisión en Turquía

El reconocido actor turco Halit Ergenç, famoso por su papel como Onur Aksal en la telenovela Las mil y una noches, fue condenado a un año y diez meses de prisión suspendida por el delito de perjurio, según informó CNN Türk. La sentencia se dictó en el marco de un proceso judicial relacionado con las protestas del Parque Gezi, ocurridas en Estambul en 2013.

Ergenç fue acusado de haber brindado un testimonio falso durante el juicio contra la agente de talentos Ayşe Barım, quien representaba tanto a él como al también actor Rıza Kocaoglu. Barım permanece detenida desde enero, acusada de intentar derrocar al gobierno turco y de incitar a los actores a apoyar públicamente las manifestaciones. Kocaoglu también fue condenado, recibiendo una pena suspendida de un año y ocho meses.

Las protestas del Parque Gezi comenzaron como una movilización ambientalista contra un proyecto urbanístico, pero rápidamente escalaron hasta convertirse en una expresión masiva de descontento contra el gobierno del entonces primer ministro Recep Tayyip Erdoğan.

APELARÁ FALLO

Pese a que ambos actores negaron los cargos y solicitaron ser absueltos, el tribunal rechazó sus argumentos. No obstante, la ejecución de la sentencia fue suspendida, por lo que esta no se hará efectiva salvo que los condenados incurran en un nuevo delito. Durante el juicio, Halit Ergenç sostuvo que no mintió en su declaración y adelantó que apelará el fallo.