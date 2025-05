Alejandra Baigorria sobre fin de la relación entre Mario y Onelia: “No tengo nada que ver ahí”

A pocos días de cumplirse un mes de la denominada boda del año entre Alejandra Baigorria y Said Palao, evento que dio mucho que hablar a los medios de comunicación, debido a una conversación que tuvieron Alejandra y Mario Irivarren sobre Vania Bludau, a vista de Onelia Molina.

Producto al involucramiento en charla a la expareja de Mario, Onelia anunció el fin de su relación con la ‘calavera coqueta’ tras más de dos años de haber derramado pasión en sus redes sociales donde compartían imágenes de viajes juntos.

¿QUÉ DIJO ALEJANDRA BAIGORRIA AL RESPECTO?

Tras su luna de miel que duró más de dos semanas, Alejandra Baigorria se pronunció en Amor y Fuego sobre la ruptura entre Mario y Onelia, y precisó que no tiene ningún tipo de involucramiento en este tema.

“A mí no me compete. El que es responsable de sus actos es Mario. Ya lo asumió, tuvo su conversación con Onelia y punto. Yo no tengo nada que ver ahí”, mencionó la ‘gringa’ de Gamarra dejando en claro que no había un plan para juntar al chico reality con Vania.