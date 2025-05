¡Shakira y Alejandro Sanz juntos! Presentan “Bésame”, su tercera colaboración musical en 20 años

Han pasado 20 años desde que hicieron historia con La tortura, pero la magia sigue intacta. Alejandro Sanz y Shakira acaban de presentar Bésame, su tercera colaboración musical, incluida en ¿Y ahora qué?, el nuevo álbum del cantautor español que saldrá a la luz este viernes 23 de mayo. El anuncio fue acompañado de un video promocional grabado en su reciente concierto en Charlotte, donde interpretaron juntos su éxito de 2005.

UN REENCUENTRO LLENO DE NOSTALGIA Y QUÍMICA

El tema Bésame llega tras años de especulación sobre un nuevo trabajo conjunto. Según declaró Sanz a Billboard, “llevábamos tiempo hablando de volver a colaborar, pero queríamos encontrar la canción perfecta”. Aunque no se reunieron físicamente en un estudio por la apretada agenda de Shakira, lograron crear una pieza que, en palabras del español, “es igual de dulce” que su icónico primer éxito juntos.

La química entre ambos artistas no es nueva: en 2005 ganaron dos Latin Grammy por La tortura, y en 2006 volvieron a unir voces en Te lo agradezco, pero no. En Bésame, mezclan nuevamente sus estilos con un aire flamenco moderno y toques pop que prometen conquistar a sus fanáticos. El disco también incluirá otras colaboraciones destacadas como Hoy no me siento bien, con Grupo Frontera, y ¿Cómo sería?, con Manuel Turizo.

CELEBRACIÓN EN EL ESCENARIO

El lanzamiento de Bésame coincidió con el show del 13 de mayo en el Bank of America Stadium, donde Shakira y Sanz emocionaron al público al cantar La tortura en vivo. La noche también incluyó la participación de Wyclef Jean, quien acompañó a la colombiana en Hips Don’t Lie. En redes sociales, Sanz resumió su sentir con una frase que conmovió a sus seguidores: “Ni con todo el café de Colombia me quito tu aroma”. Un mensaje que anticipa el impacto emocional de su nueva canción.