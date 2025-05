La canción “Satisfaction” de los Rolling Stones cumple 60 años

Como el buen vino la música envejece bien y esta canción es la prueba de ello. Nos referimos al tema musical (I Can’t Get No) Satisfaction, de la emblemática banda The Rolling Stones, , himno el rock que cumple 60 años de su grabación.

Esta canción es muy significativa ya que encamino a Mick Jagger y compañía a ser “Una de las mejores bandas de rock and roll del mundo”.

SU lanzamiento fue el 12 de mayo de 1965 y para muchos expertos esta canción es la base de lo que más adelante se conocería como el Punk.

Sin duda fue el tema que se adelantó al movimiento punk, al menos, filosóficamente. “Satisfaction no es sólo una canción, es una verdadera contribución a la causa", según el músico y productor Phil Spector.

¿UNA CANCIÓN PUNK?

“Satisfaction fue transformadora para los Stones, no era el blues o el soul puro que los había formado, aunque tenía algo en común con ambos, lo que sin duda es la razón para que Otis Redding la encontrase tan fácil de adoptar, pero en boca de Mick Jagger y en manos de los Stones, con Charlie Watts en el centro, era el Big Bang”, señala el escritor Mike Edison.

Cabe señalar que, en los Estados Unidos la canción se lanzó el 4 de junio y llegó al primer puesto el 12 de julio y se quedó durante cuatro semanas en ese lugar (estuvo 14 semanas entre los cien más vendidos) vendió un millón de copias y fue el primer Disco de Oro de la banda en ese país.