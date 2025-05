Familia de Kim Sae Ron denuncia a Kim Soo Hyun por abuso sexual: revelaron impactantes audios de la actriz

Este último 7 de mayo, la familia de la actriz surcoreana Kim Sae Ron —quien falleció este año tras quitarse la vida— presentó una denuncia formal contra el actor Kim Soo Hyun por abuso sexual, acoso y violación a la Ley de Bienestar Infantil. La acusación se basa en una grabación de voz inédita de aproximadamente hora y media, realizada con el consentimiento de la actriz un mes antes de su fallecimiento.

“Salí con Soo Hyun oppa. Podrías decir que estoy loca y no creerme, pero salí con él desde la secundaria y rompimos después de que me fui a la universidad”, se escucha decir a Kim Sae Ron en uno de los fragmentos revelados. La actriz también expresa haber recibido mensajes ofensivos de parte del actor. “Me envió una foto tomada mientras lo hacía con otra persona. Dijo que la ídolo con la que se acostó olía a miyeok (algas), así que tenía su nombre guardado como ‘miyeok’ en su teléfono y me la envió”, agregó.

La familia también denunció que la primera relación íntima entre ambos ocurrió cuando Sae Ron estaba en segundo año de secundaria, algo que ella misma describió como una experiencia traumática. “Pensándolo ahora, fue algo que me hicieron a mí”, se le escucha decir a la joven.

El abogado Bu Ji Seok y el director de HoverLab Inc., Kim Se Eui, respaldaron a la familia durante la conferencia. Indicaron que el material fue revelado por pedido expreso de los parientes, especialmente tras un atentado ocurrido el 30 de abril contra un denunciante vinculado al caso, quien fue apuñalado nueve veces en el cuello tras negarse a vender las pruebas.

Finalmente, los familiares solicitaron que se investigue el caso a fondo, mientras que el proceso ha sido elevado a instancias internacionales, incluyendo el FBI.