Christian Thorsen grita su amor por Alejandra Castillo: ¿Quién es la mujer que robó el corazón del “Platanazo”?

A los 60 años, Christian Thorsen, reconocido por su personaje de “Platanazo” en la serie peruana “Al Fondo Hay Sitio”, ha revelado una nueva etapa en su vida: el amor. Esta noticia llega en un momento complicado, ya que el actor ha estado luchando contra el cáncer de próstata desde hace tres años.

Thorsen sorprendió a sus seguidores al anunciar su romance con una joven muchos años menor que él. “Hace 3 años, para estas fechas, me dijeron que me iba a morir. Nadie me dijo que era de amor”, escribió en sus redes sociales.

La afortunada en robarle el corazón a Thorsen es Alejandra Castillo, una joven emprendedora y madre de una pequeña llamada Caetana. Castillo, además de ser su pareja, es una exitosa empresaria que dirige un estudio especializado en extensiones de pestañas en Magdalena, llamado Solara.

PROYECTO JUNTOS

Además de su relación sentimental, Thorsen y Castillo han emprendido un nuevo proyecto profesional: una empresa inmobiliaria llamada Thor&Cast. Este emprendimiento no solo refleja su sociedad en los negocios, sino también el compromiso que tienen en construir un futuro juntos, tanto en lo personal como en lo profesional.

La noticia ha sido recibida con mucho entusiasmo por sus seguidores, quienes han apoyado a Christian Thorsen en esta nueva etapa de su vida. En medio de la adversidad, el actor ha encontrado en el amor una fuente de fortaleza, recordando a todos que la vida siempre tiene sorpresas, incluso en los momentos más oscuros.