Pamela López a Cueva sobre celebración ante Huancayo: “El que te extraña no abandona”

Al parecer Christian Cueva quiere recuperar el tiempo perdido y volver a ser, el futbolista destacado que fue años atrás. En el compromiso de Cienciano ante Sport Huancayo en Cusco, ‘Aladino’ se consagró como la figura del partido tras anotar un doble en el triunfo 2-1 ante el ‘rojo matador’.

Sin embargo, Cueva se llevó los reflectores de las cámaras de televisión en medio del festejo de su primer tanto, el cual le dedicó a sus pequeños que tiene con Pamela López, con un mensaje que desató los comentarios en redes sociales.

¿QUÉ DIJO PAMELA AL RESPECTO?

Esta situación no pasaría desapercibida por Pamela, quien tildó al futbolista como un “hipócrita” porque no le deposita dinero para seguir dándole una mejor calidad de vida a sus hijos. “Payaso, el que te extraña no abandona. Él abandonó económicamente a mis 3 menores hijos hasta el día de hoy”.

Finalmente, Pamela López manifestó que Christian Cueva en estos momentos se encuentra enfocado en otros proyectos junto a Pamela Franco, por lo que sus pequeños pasarían a segundo plano. “Existen mil maneras para acercarte a tus hijos si realmente los amas y extrañas. Él tiene otra escala de prioridades y sí, es una lástima”.