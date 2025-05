Alejandra Baigorria se pronunció sobre la polémica con Mario Irivarren y Onelia Molina: ¿Qué dijo?

En medio de su luna de miel con Said Palao, Alejandra Baigorria se pronunció sobre la polémica que se suscitó el día de su boda con Mario Irivarren y Onelia Molina, el último sábado 26 de abril, a donde también asistió la expareja de la ‘calavera coqueta’, Vania Bludau.

De acuerdo al avance del programa que conduce la Chola Chabuca, Alejandra le comentó a Mario que Vania se encontraba a pocos metros de ello, por lo que, no tenía conocimiento de que realizar para que no pueda causarle ningún tipo de problema con Onelia. "Atrás está Vania y no sé qué hacer, fueron literal las dos únicas palabras que dije".

DECEPCIONÉ A ONELIA MOLINA

De acuerdo a lo comentado por Mario Irivarren el lunes en el podcast Good Time que conduce junto a Laura Spoya y Gerardo Pe, el chico reality le pidió disculpas a Onelia Molina, quien fue la más lastimada en lo suscitado en la denominada boda del año.

“Siento que toda esta situación la pone en una situación muy incómoda y eso es lo que más me duele y lo que más me afecta, siento que le fallé y es algo que me duele muchísimo. Yo la quiero mucho y lo último que quiero es hacerla pasar por ese tipo de situaciones. Las disculpas desde lo más profundo de mi corazón”, manifestó.