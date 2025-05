System of a Down en Lima: SUNAT revela cifras millonarias en ventas del concierto

El esperado debut de System of a Down en Lima no solo marcó un hito para sus fans peruanos, sino que se convirtió en un evento de gran impacto económico. Según la SUNAT, el concierto realizado el pasado fin de semana en el Estadio Nacional generó ingresos por más de S/707 mil, con bebidas y productos de la banda liderando las ventas.

BEBIDAS Y MERCHANDISING DOMINARON LA NOCHE

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, el rubro más rentable fue el de bebidas, que recaudó S/524,643 en 27 puntos de venta. Le siguió el merchandising oficial, que generó S/118,790 a través de camisetas, gorras y otros accesorios con el logo de la banda. Por su parte, los alimentos, que incluyeron hamburguesas, choripanes y pop corn, sumaron S/64,183.

Estos montos fueron registrados tras un operativo de fiscalización que incluyó el control de ventas y emisión de comprobantes en 45 puestos autorizados dentro del estadio. La SUNAT desplegó a 15 inspectores para verificar el cumplimiento de obligaciones tributarias durante el evento.

CONTROL TRIBUTARIO EN ESPECTÁCULOS MASIVOS

La labor de fiscalización incluyó el operativo VICOT (Verificación Inicial del Cumplimiento de Obligaciones Tributarias) y el control de boletaje. Estas medidas buscan asegurar que los comerciantes declaren correctamente sus ingresos y contribuyan con sus impuestos. La SUNAT recordó al público la importancia de exigir boletas por cada compra, para contribuir a una cultura de formalidad.

El concierto de System of a Down, que reunió a miles de seguidores en una noche cargada de nostalgia y energía, también se convirtió en un ejemplo de cómo los eventos masivos pueden ser fiscalizados eficazmente para asegurar el cumplimiento de las normas tributarias en el Perú.