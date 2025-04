Los Rolling Stones presentan nueva canción en un tributo a Clifton Chenier

La legendaria banda británica, los Rolling Stones lanzarán una nueva canción titulada «Zydeco Sont Pas Sales» como parte del álbum A Tribute to the King of Zydeco, un homenaje a Clifton Chenier.

La nueva canción de Mick Jagger y compañía saldrá el 27 de junio y se trata de un tema que al parecer estará cantado en francés, una pieza musical que fue popularizada por Chenier, quien fue el pionero del zydeco de Opelousas, en la ciudad de Luisiana.

Este álbum conmemorará el centenario de Chenier y contará también con colaboraciones de Steve Earle, Jimmie Vaughan, Lucinda Williams, John Hiatt y Taj Mahal, entre otros.

EL TRIBUTO DE LOS STONES

Apropósito de la nueva canción, Mick Jagger declaró que descubrieron la obra de Chenier en su primer viaje a Estados Unidos en 1965 y que su estilo les dejó una profunda impresión.

Cabe señalar que, en 1970, los Rolling Stones conocieron a Chenier en un concierto en el sur de Los Ángeles, y nuca negaron su admiración y la influencia que el artista tuvo en su carrera musical.