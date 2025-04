Christian Cueva le dedica mensaje a Pamela Franco: “Estoy aquí para toda la vida”

Tras confirmar su relación con Pamela Franco luego de su separación con Pamela López, Christian Cueva se encuentra muy ilusionado con la cantante, a quien le dedicó un mensaje por medio de sus plataformas digitales.

¿QUÉ LE PUSO ‘ALADINO’ A SU NOVIA?

En el post difundido en sus redes sociales, ‘Aladino’ agradeció todo el apoyo que le brinda la exintegrante de Alma Bella, con quien le gustaría pasar sus últimos días, ya que, la considera una persona que le ha hecho mucho bien desde que llegó a su vida.

“Y entonces me sentirás a tu lado justo en esos momentos en los que te sientes desfallecer, y me quedaré a luchar por ti con menos orgullo y más amor, porque no estoy aquí para un rato, estoy aquí para toda la vida. Te amo”, escribió el jugador de Cienciano.

Estas palabras de Christian Cueva llegaron al corazón de Pamela Franco, quien no dudó en responderle de inmediato. “Te amo mucho. Juntos es menos pesado todo. Me hace bien saber que estás ahí. Hasta el fin del mundo mi amor”.