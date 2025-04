Cantante de Corazón Serrano es acusada de romper matrimonio de 10 años

La orquesta Corazón Serrano se encuentra en el ojo de la tormenta. Una de sus nuevas integrantes, Cielo Fernández, ha sido acusada de ser la responsable de la ruptura de un matrimonio de diez años.

La denuncia la hizo Angie Stefany, expareja del cantante Alex Medina, integrante de La Única Tropical. Según ella, su separación se dio tras descubrir una presunta infidelidad con Cielo Fernández.

En una transmisión en vivo por TikTok, Angie aseguró tener pruebas y reveló que Medina le negó cualquier vínculo con Fernández hasta hace pocos días. “Tengo pruebas. No, es que yo no estoy hablando de locura. Él me ha negado hasta el día lunes que él tenía algún tipo de vínculo con la señorita”, aseguró.

Angie también defendió su rol en la relación y aseguró que siempre priorizó a su familia. Dijo haber luchado por mantener su hogar, pero que su tranquilidad emocional debía estar por encima de todo.

PIDEN QUE MEDINA CUMPLA CON SU HIJO

Hasta ahora, ni Cielo Fernández ni Alex Medina se han pronunciado sobre las acusaciones. Angie, por su parte, oficializó la separación a través de un comunicado, señalando que espera que Medina cumpla con su rol como padre.