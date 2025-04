Creador de Power Rangers admite que fue un error elegir actores afroamericanos y asiaticos para los rangers negro y amarillo

A más de 30 años del estreno de los Power Rangers, su guionista principal, Tony Oliver, admitió que fue “un error” haber asignado el color negro al personaje interpretado por un actor afroamericano y el amarillo a una actriz asiática, lo que ha sido criticado durante décadas por su carga estereotípica.

¿CASTING NO FUE INTENCIONAL?

Oliver abordó el tema en el documental Hollywood Demons de Investigation Discovery, donde explicó que al momento del casting nadie en el equipo pensó en estereotipos raciales. Sin embargo, años después, un asistente lo confrontó sobre la coincidencia, y entonces comprendió la dimensión del problema.

La serie, que debutó en 1993 en Fox Kids, presentó a Walter Emanuel Jones como Zack Taylor, el primer Ranger Negro, y a Thuy Trang como Trini Kwan, la primera Ranger Amarilla. Según Oliver, la elección se basó en las cualidades que buscaban para los personajes: “El Ranger Negro parecía tener la arrogancia del grupo”, mientras que “el Ranger Amarillo era el pacífico, la conciencia del equipo”.

En ese mismo documental, se reveló que Trang no fue la primera opción para el papel de Trini. Inicialmente, Audri Dubois fue elegida, pero abandonó el proyecto por desacuerdos salariales. Esto abrió la puerta a Trang, quien asumió el personaje que luego se volvería icónico.

El creador de la serie también se pronunció sobre este tema años atrás en una entrevista con Complex, donde aseguró que las decisiones de casting “no fueron intencionales en lo absoluto”. Argumentó que, al haber crecido en Israel, su visión sobre la raza era diferente y que ser negro “no era un gran problema”.

No obstante, según Variety, el documental incluye imágenes del set que evidenciarían que al menos parte del elenco sí era consciente de las implicancias de los colores asignados. Este detalle cuestiona la afirmación de que no hubo una conversación interna sobre los estereotipos que la serie, involuntariamente o no, terminó reforzando.