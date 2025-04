Beto Ortiz sobre los procesos legales que enfrenta: “No me voy a ir, aunque me pongan más denuncias”

foto: Infobae Perú

El medio Infobae Perú conversó con el periodista y conductor de “El Valor de la Verdad” donde se pronunció sobre los expedientes fiscales y reveló que “están guardados” en una maleta de equipaje que él ha colocado en la sala de su casa, y la abrió para la entrevista con el mencionado medio.

“Te apuesto que los cabecillas del Tren de Aragua tienen menos denuncias que yo”, señaló el hombre de prensa al mostrar los files de los expedientes fiscales.

Como se recuerda estos casos fueron abiertos a raíz de las investigaciones realizadas por el periodista en el desaparecido programa “Beto A Saber”.

“No tengo por qué escapar”

En una parte de la entrevista manifestó: “Ahora que estoy en farándula, es más fácil que me agarren desarmado”, señala Ortiz.

“Lo más grave y engorroso, en realidad, es tener como denunciante a Zamir Villaverde, que fue parte de la gavilla de corruptos de Pedro Castillo y, para salvarse, se acogió a la colaboración con denuncias falsas. Porque él, con el dinero que tiene, puede dedicarse a abrir carpetas fiscales si quiere todos los días, y todas las denuncias que presenta son acogidas de manera veloz. La pregunta es por qué, cuál es la verdadera influencia de este sujeto dentro de la esfera de poder. No nos olvidemos que él estuvo preso porque era parte de todo el andamiaje de corrupción del exministro (de Transportes) Juan Silva”, respondió ante la pregunta ¿Cuál de todas estas denuncias es la más grave?

Cabe señalar que, el periodista habló en la extensa entrevista sobre las otras denuncias que enfrenta y fue claro al señalar que: “Esta vez no, no soy un ladrón, no vivo de robarle al Estado, no tengo por qué escapar. No me voy a ir, aunque me pongan 20 denuncias más”.