Concierto inolvidable: Shawn Mendes y Renata Flores cantan juntos en el escenario

La noche del martes, Shawn Mendes hizo vibrar a miles de fans en su esperado regreso al Perú con su gira For Friends and Family Only. Sin embargo, el punto más alto del show llegó cuando, en un giro totalmente inesperado, el artista canadiense invitó al escenario a la cantante peruana Renata Flores, generando una ovación ensordecedora en Costa 21.

Renata, reconocida por su potente voz y por representar la identidad andina en la música contemporánea, interpretó junto a Mendes el tema Youth, creando un momento emotivo que tocó profundamente al público. La química entre ambos fue evidente, y los asistentes no tardaron en compartir en redes sociales los videos del impactante dueto, calificándolo como “mágico” y “memorable”.

UN CANTO DE UNIDAD Y ORGULLO PERUANO

Luego del concierto, Renata Flores expresó su emoción: “Tenía que decir lo que tenía que decir. Tenía que cantar lo que tenía que cantar. ¡Vamos, Perú!”. En sus redes sociales, la artista compartió imágenes de los ensayos previos con músicos locales tocando quenas y zampoñas, reafirmando su mensaje de respeto a la diversidad cultural y a las identidades del país.

Por su parte, Shawn Mendes también publicó en sus historias de Instagram dos clips del momento compartido con Flores. En uno aparece abrazándola sonriente, y en otro, se escucha la voz de la peruana en el escenario, acompañado del mensaje: “Somos de la misma sangre, venimos del mismo canto, busquemos juntos el amanecer”.

SHAWN MENDES Y UN REGRESO TRIUNFAL

Este concierto marcó el regreso de Mendes a Lima tras seis años de ausencia. Presentó las canciones de su quinto álbum de estudio y sus mayores éxitos ante una audiencia entregada. El show, auspiciado por Studio92, se convirtió en un evento inolvidable gracias al potente mensaje de unidad y el talento de Renata Flores, quien se consolidó como una de las voces más influyentes de la música peruana actual.