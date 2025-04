Flavia Laos y la condición que busca en sus pretendientes: “Debe ganar mínimo 20 mil dólares”

Al parecer la frase no es amor al chancho, sino al chicharrón es muy cierta. Esto después de que en una reciente entrevista con Zein, Flavia Laos reveló algunos de los requisitos que tiene que tener las personas que quieren salir con ella.

En declaraciones con el streamer, la también cantante aseguró que un pretendiente que anhela con ganarse su corazón, tiene que tener una cuenta bancaria muy grande con miles de miles de dólares, por lo que recordó experiencias que tuvo en otros lugares del mundo.

“Yo solo salgo con gente que tiene millones (...) Los prospectos con los que he estado saliendo fuera del país, sí son de buena posición (…) Para que yo diga que alguien pasa la prueba, debe ganar al mes mínimo 20 mil dólares, es el mínimo”, expresó.

LE GUSTA QUE LA ENGRÍAN MUCHO

Eso no fue no todo, Flavia Laos agregó que le gusta juntarse con personas que sean trabajadores y no se duerman en sus laureles, debido a que le gusta darse una vida de lujos y que la engrían mucho. "Siempre busco rodearme de gente exitosa".