Melissa Klug lo contará todo en "El Valor de la Verdad" esta noche

Esta noche después de Panorama, Melissa Klug lo contará todo en El Valor de la Verdad, pero antes de la esperad emisión del espacio conducido por Beto Ortiz, “La Blanca de Chucuito” lanzó un potente mensaje a través de sus redes sociales.

La chalaca escribió en sus redes sociales, previo al programa que paralizar a todo el país: “Cada mentira dicha te deja una deuda con la verdad, pero tarde o temprano esa deuda se tiene que pagar. Me señalaron y me juzgaron por todos lados, pero llegó el momento de decir TODA LA VERDAD”.

“Muchos han creído que mi vida es un libro cerrado donde han puesto los títulos que han querido, pero se olvidaron que la única escritora de esta historia soy yo. Y mientras mi verdad me libera, a otros las culpas no los dejan descansar. Tranquilos que ya no leo periódico de ayer", agregó Klug.

Ya lo sabe esta noche, El Valor de la Verdad, después de Panorama, y siempre por Panamericana Televisión.