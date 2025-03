Pamela Franco saca cara por Cueva y descarta que sea alcohólico: “Él es un deportista”

Tras las revelaciones de Pamela López en El Valor de la Verdad donde mencionó que Christian Cueva, tenía problemas con el alcohol, ya que habían momentos donde el jugador se pasaba varios días bebiendo cuando llegaba a Trujillo.

Ante esta situación, la actual pareja de Cueva, Pamela Franco, sacó cara por el futbolista y descartó de plano que ‘Aladino’ tenga ese tipo de problemas, debido a que es un profesional en su carrera y que por el momento no ha tenido estos inconvenientes con él.

“Él es un deportista, yo no veo a una persona alcohólica. Yo hablo de lo que he visto porque luego la gente dice que estoy metiendo las manos al fuego. Yo estoy hablando de lo que he vivido, mi experiencia con él”, enfatizó.

¿CÓMO LA CAUTIVÓ CHRISTIAN CUEVA?

Llevan más de tres meses como enamorados, Pamela Franco dio detalles de las cosas que la cautivaron de Christian Cueva y resaltó que ambos tienen muchas cosas en común. “Venimos desde abajo, nuestras familias se conocen de toda una vida y hay un montón de cosas en que nos parecemos”.