Sergio George revela que fue víctima de extorsión en Perú y cierra ciclo con Yahaira Plasencia

El reconocido productor estadounidense Sergio George sorprendió al revelar que fue víctima de extorsión mientras se encontraba en Perú. Además, también descartó de forma definitiva una futura colaboración con Yahaira Plasencia, la salsera nacional con la que trabajó en los últimos años. La declaración se da en medio de un alarmante aumento de casos de extorsión que afectan a empresarios y figuras públicas en el país.

DENUNCIA SILENCIOSA

“Viví amenazas hace año y medio, tuve que reportarlo”, confesó Sergio George durante una entrevista para América Espectáculos. Detalló que las amenazas le llegaron a través de redes sociales, y que incluso tuvo que denunciar públicamente el hecho en Twitter. Tras su reporte, la cuenta fue suspendida, pero el impacto de la experiencia lo marcó. “Por eso vivo bajo perfil”, agregó, señalando que el fenómeno de la extorsión no solo ocurre en Perú, sino también en países como México, Venezuela y Estados Unidos.

El productor, famoso por haber trabajado con figuras de talla mundial como Marc Anthony y Luis Enrique, advirtió que este tipo de delitos se ha convertido en una amenaza real también para el mundo del espectáculo. “Obviamente, la justicia tiene que hacer un mejor trabajo”, expresó, haciendo un llamado a la prevención y a actuar con mayor discreción frente a un escenario cada vez más hostil.

ADIÓS DEFINITIVO A YAHAIRA PLASENCIA

Además de hablar sobre su experiencia con la extorsión, Sergio George aclaró su situación actual con Yahaira Plasencia, con quien mantuvo una relación laboral durante años. “No, no, ya no. Estoy haciendo otras cosas”, respondió tajante al ser consultado sobre una posible reconciliación profesional. El productor explicó que ahora está enfocado en otros formatos, como giras y propuestas visuales, y no en grabaciones de estudio con artistas.

Con estas declaraciones, se pone fin a cualquier expectativa sobre un nuevo proyecto entre George y Plasencia, una dupla que en su momento generó gran expectativa en el mercado musical peruano. La ruptura marca el cierre de una etapa mediática y ambiciosa, que buscaba llevar el talento nacional a los grandes escenarios internacionales.