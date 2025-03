Yahaira Plasencia al ser consultada sobre Xiomy Kanashiro: “No me interesa hablar de otras personas”

Tras conocerse la relación entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro, la expareja de la ‘foquita’, Yahaira Plasencia fue consultada por la nueva conquista del expelotero y decidido quedarse callada y no decir nada al respecto.

En sus declaraciones, la popular ‘patrona’ aseguró que no tiene porque hablar de otras personas, ya que en estos momentos se encuentra enfocada en su carrera artística y no en otros temas.

“No me interesa y no quiero hablar de otras personas. Me han comparado muchas veces con otra gente, no me molesta ni nada. No tengo nada que decir. Prefiero no dirigirme ni expresarme de nadie, solo desearle el bien a todo el mundo”, manifestó.

NO QUIERE SABER NADA DEL AMOR

Al ser consultada por las cámaras de Amor y Fuego, si tiene algún pretendiente, Yahaira Plasencia indicó que en estos momentos no quiere saber nada en el amor, ya que quiere seguir cosechando más éxitos a nivel profesional. “Estoy tranquila, enfocada en mi música. Estoy tranquila, enfocada en mis cosas, se viene mucha música”.