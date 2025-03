Alejandra Baigorria sobre Said Palao: “Me trata como una princesa, es el hombre de mi vida”

A pocas semanas de realizarse la boda entre Alejandra Baigorria y Said Palao, la empresaria sacó las garras por su futuro esposo y tuvo palabras de elogios para el chico reality, a quien le dijo que la protege mucho y la engríe como una reina.

“Sé que él es el hombre de mi vida porque aparte que me cuida, me trata como una princesa, me hace entender muchas cosas que a veces yo como arrebatada, tomo decisiones muy a la loca y eso es lo que a mí me ha hecho crecer mucho como persona”, enfatizó.

AMBOS QUIEREN TENER UNA FAMILIA

De acuerdo a lo revelado por Alejandra Baigorria, Said y ella tiene la intención de agrandar la familia, por lo que considera que la expareja de Macarena Vélez será un buen ejemplo para todos los pequeños que puedan tener juntos.

“Los dos tenemos las mismas metas, las mismas ganas de formar una familia, lo veo a él que es un gran padre, podrá cualquier cosa en el futuro, pero él va a ser un padre excelente”, comentó la ‘gringa de Gamarra’.