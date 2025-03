Macarena Vélez revela que esposa de su agresor la culpó del abuso: "Dijo que yo era responsable porque estaba en bikini"

Tras su impactante confesión en el programa "El Valor de la Verdad", la modelo Macarena Vélez visitó el set de "La Noche Habla" para brindar más detalles sobre el abuso que sufrió en su adolescencia y las críticas que ha enfrentado por su apariencia física.

Entre lágrimas, la exchica reality explicó que decidió contar su historia con el objetivo de motivar a niños, jóvenes y personas que hayan pasado por situaciones similares a romper el silencio y denunciar. Además, hizo un llamado a los padres para que construyan una relación de confianza con sus hijos y puedan abordar estos temas sensibles.

"No es nada bonito pasar por ello. Lo viví, ya está, y estoy aquí saliendo adelante. Estoy contenta con la persona que soy, no guardo rencor. Mis papás, a su manera, han estado conmigo y no quiero que los juzguen", expresó visiblemente conmovida.

ESPOSA DE SU AGRESOR LA CULPÓ DEL ABUSO

En otro momento, la modelo reveló que la esposa de su agresor la culpó del abuso debido a su vestimenta. "Me echó la culpa. Decía que yo era responsable porque estaba en bikini y que debía taparme más. Lo peor es que llegué a sentirme culpable por no haberme puesto un short más grande", relató.